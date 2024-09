Telegraph: prins Harry heeft geen interesse in terugkeer

De Britse prins Harry heeft “geen interesse” om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk om daar zijn koninklijke taken weer op te pakken. Hij richt zich volledig op zijn toekomst in de Verenigde Staten, meldt The Telegraph.

Afgelopen week werd in verschillende Britse tabloids gespeculeerd over een terugkeer van Harry aan het hof, maar dat is volgens The Telegraph niet aan de orde. Volgens bronnen dicht bij de hertog van Sussex is de prins gelukkig en gesetteld in Californië, waar hij bezig zou zijn met verschillende nieuwe projecten.

Harry en zijn vrouw Meghan deden in 2020 een stap terug binnen het Britse koningshuis en verhuisden vervolgens naar de Verenigde Staten.