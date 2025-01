Thema van Koningsspelen 2025 is onthuld: TWIST

Het thema van de Koningsspelen is dit jaar TWIST. Dat is dinsdag bekendgemaakt bij de start van de inschrijving voor het evenement, dat op 17 april plaatsvindt. De lancering vond plaats in Leusden, waar basisschool De Bongerd zich inschreef voor het evenement. Dit gebeurde onder het toeziend oog van presentatoren Britt Dekker en Ron Boszhard.

In 2024 deden bijna 1,3 miljoen kinderen mee aan dit sportieve Oranjefeest, afkomstig van 6300 scholen in Nederland, het Caribisch deel van het koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland. Tijdens de Koningsspelen staat het plezier in actief bewegen en samen goed ontbijten centraal. Het evenement wil “bijdragen aan een verbonden, sportieve en gezonde samenleving”.

Volgens initiatiefnemer Richard Krajicek worden scholen met het thema TWIST “uitgedaagd om een extra draai te geven aan de Koningsspelen. Of het nu gaat om een kleine aanpassing of een grote verandering, serieus of lekker gek: alles wat kinderen nog meer in beweging brengt, is welkom.”

Kinderen voor Kinderen maakt ook dit jaar een speciaal lied en een speciale dans voor de Koningsspelen. Het nummer, dat Baila bailala heet, wordt medio maart gelanceerd. Scholen kunnen het lied en de bijbehorende dans gebruiken als warming-up op de feestelijke dag. De Koningsspelen zijn in 2013 voor het eerst georganiseerd ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Scholen zijn vrij om zelf invulling aan de Koningsspelen te geven.