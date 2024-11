Kerst in Londen, de perfecte royal citytrip

We kunnen er lang of kort over praten: Londen is en blijft toch ’s werelds koninklijke hoofdstad. In de winter is de stad extra sfeervol met versierde paleizen, lichtjes in de etalages en verwarmende cream teas. En op een goeie dag wandelt u Hyde Park uit, precies op het moment dat de koning of koningin voorbij komt gereden.

Windsor Wonderland

Een bezoek aan Buckingham Palace, het hart van de Britse monarchie, kan natuurlijk niet ontbreken, maar overweeg ook een uitstapje naar Windsor. Het geliefde woonkasteel van koningin Elizabeth wordt elke winter in kerstsferen gebracht met torenhoge kerstbomen en andere versieringen. Toegangskaartjes reserveren voor beide residenties kan via de Royal Collection Trust.

Gouden gebakje

Let op, de Britten spreken van een afternoon tea, niet van de voor ons zo bekende high tea. Een luxe afternoon tea wordt geserveerd in het goudglanzende Hotel Café Royal in het hart van Londen, waar ook prinses Diana wel eens aan tafel schoof. Een budgetvriendelijker alternatief is de cream tea: een kopje thee met een versgebakken scone, clotted cream en jam. Ook typisch Brits en dus overal te vinden.

Shoppen à la Kate

Er hangt heus niet alleen maar couture in Catherines kast, zo wordt ze ook wel eens in kleding van &Other Stories gesignaleerd, een sjieker zusje van H&M. Vind er delicate stoffen, lange jurken en de occasional pussybow: typisch Kate! Er zit een winkel op Regent street, maar vind alle adressen op stories.com.

Portretten in overvloed

Een erg prettig pluspunt aan het Verenigd Koninkrijk: de meeste museau zijn gratis toegankelijk! Neem bijvoorbeeld een kijkje in de vernieuwde National Portrait Gallery, waarvan Catherine beschermvrouwe is. In de zomer van 2023 heropende ze het museum dat drie jaar dicht is geweest vanwege een renovatie. Zelf hangt de hertogin ook met enkele portretten in het museum. Kijk op npg.org.uk.





Koninklijk goedgekeurd

Dineren in de voetsporen van de royals kan op vele plekken. Zo zijn Catherine en zus Pippa gespot

op het terras van het kleurrijke Bluebird in Chelsea (foto hieronder), at prinses Diana in het high-end Launceston Place en Meghan en prinses Eugenie zijn naar verluidt fan van de Italiaan Bocca di Lupo in Soho.

Simpel is lekker

Het hoeft niet altijd tientallen ponden te kosten om de royals te volgen: William en Catherine maakten in coronatijd hun eigen bagels bij de historische Beigel Bakery in Brick Lane. Je kunt hier 24 uur per dag terecht voor een versgebakken en royaal belegde bagel. Vintage shoppers kunnen overigens hun hart ophalen in dit wat ‘rauwere’ gedeelte van de stad.

De beste kerstmarkten en lichtjesfestijnen volgens een local

De London Eye is ’s avonds prachtig. Langs de South Bank bezoek je vanaf 28 oktober

het Winter Festival.

Ga schaatsen in stijl op de schaatsbaan van Somerset House, bestel wel tickets van tevoren via somersethouse.org.uk.

In Covent Garden zie je de mooiste kerstboom. Honderden lichtjes, goede zangers, een sneeuwmachine en glühwein. Vanaf november te zien.

Borough Market is dé plek voor kersteten en -drinken en kleine kerstcadeautjes.

Ieder jaar is er weer een ander lichtjesspektakel in Carnaby Street die zeker het bewonderen waard is.