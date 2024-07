Toespraak koning Charles was de langste in meer dan 20 jaar

De King’s speech van koning Charles woensdag was de langste toespraak van een Britse monarch bij de opening van het parlementaire jaar sinds 2003. Dat schrijven Britse media, waaronder de krant The Telegraph.

De troonrede van Charles telde 1421 woorden. Het was de langste toespraak sinds de Queen’s speech van koningin Elizabeth in 2003 (1448 woorden). De koning had 12 minuten en 44 seconden nodig om de speech voor te dragen. Dat was een ruim een minuut langer dan zijn toespraak vorig jaar, die 11 minuten en 29 seconden duurde.

De toespraak van Charles was de op zes na langste sinds de Tweede Wereldoorlog. De kortste speech sinds de Tweede Wereldoorlog werd gegeven in 2009. Die telde toen slechts 735 woorden en werd in zes en een halve minuut voorgelezen door Elizabeth.