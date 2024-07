Twee auto’s koning Charles volgend jaar over op biobrandstof

Koning Charles is bezig met het verduurzamen van zijn vervoersmiddelen. Zo gaan zijn twee Bentleys volgend jaar over op biobrandstof, is te lezen in het financiële jaarverslag van het Britse Koninklijk Huis dat woensdag is verschenen.

Voor de lange termijn liggen er plannen om over te stappen op elektrische auto’s. De Britse koninklijke familie krijgt komend jaar ook twee nieuwe helikopters. Die vervangen de oude helikopters, die al vijftien jaar in gebruik zijn.

Op de koninklijke landgoederen was afgelopen jaar 3 procent minder uitstoot van aardgas. Wel steeg de totale uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt grotendeels door zakenreizen.