Veiling bankbiljetten met beeltenis Charles levert miljoen op

Een veiling van bankbiljetten met het portret van koning Charles heeft in Londen 914.127 pond (een miljoen euro) opgeleverd. Het ging om een aantal van de allereerste biljetten van 5, 10, 20 en 50 pond met de beeltenis van Charles.

Een vel biljetten van 50 pond werd verkocht voor 26.000 pond. Een enkel biljet van 10 pond bracht op de veiling 17.000 pond op. De totale opbrengst wordt verdeeld over tien goede doelen die de Britse centrale bank heeft uitgekozen.

De biljetten met het portret van Charles kwamen in juni in omloop in het Verenigd Koninkrijk. Charles is pas de tweede monarch die op de biljetten van de Britse centrale bank staat. Bankbiljetten met de beeltenis van zijn moeder Elizabeth blijven geldig.