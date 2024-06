Zien: Verjaardag koning Albert (90) gevierd met nieuwe portretten

De Belgische koning Albert viert donderdag zijn negentigste verjaardag. Het paleis staat stil bij deze mijlpaal door nieuwe foto’s van de oude vorst met zijn zoon en kleindochter te delen.

“Drie generaties samen”, schrijft het hof bij foto’s van Albert, zijn zoon Filip en kleindochter Elisabeth. De koningen dragen op de foto’s allebei een pak met blauwe stropdas, de prinses poseert in een blauw broekpak. Op de das van de jarige job staan visjes afgebeeld.

Albert vierde zijn verjaardag dinsdag al met zijn familie in een sushirestaurant in Antwerpen. Zaterdag geeft hij een groot feest bij hem thuis op kasteel Belvédère in Laken.