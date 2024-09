Victoria neemt moeder en dochter mee naar Parijs

De Zweedse kroonprinses Victoria gaat komende week niet alleen naar Parijs voor een bezoek aan de Paralympische Spelen. Ze krijgt gezelschap van moeder koningin Silvia en dochter prinses Estelle, heeft het hof bekendgemaakt.

Tot nu toe meldde het paleis alleen dat Victoria zou afreizen naar het sportevenement. De drie zijn van vrijdag tot zondag op de tribunes aanwezig.

In de afgelopen week meldden zich al diverse andere royals bij de Paralympische Spelen. Zo was maandag de Deense kroonprins Christian van de partij en is dinsdag kroonprins Haakon van Noorwegen gearriveerd.