Victoria reikt naamprijs uit aan volleybalster Isabelle Haak

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft zondagavond de Victoria Award uitgereikt aan volleybalster Isabelle Haak. Op Instagram deelt het hof foto’s van de ceremonie.

De Victoria Award wordt sinds 1979 uitgereikt aan een atleet die in de loop van het jaar een extra verdienstelijke prestatie heeft geleverd. Haak werd dit jaar onder meer kampioen en won de nationale beker in Italië. Ook won ze met haar club Imoco Volley de Champions League. De Zweedse volleybalster werd bovendien in elke competitie verkozen tot meest waardevolle speler. Met haar land won ze ook nog eens de Europese Volleyball League.

De prijsuitreiking was onderdeel van het Victoria Concert, dat werd gegeven ter ere van de 47e verjaardag van de Zweedse kroonprinses. Tijdens het concert werd ook geld ingezameld voor het Kroonprinses Victoria Fonds, de stichting die Zweedse verenigingen ondersteunt voor kinderen met een beperking of chronische ziekte. Ook Victoria’s ouders, koning Carl Gustaf en koningin Silvia, waren aanwezig in de kasteelruïnes van Borgholm.