Vierde zwangerschap was verrassing voor Sofia en Carl Philip

Voor de Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia was het een verrassing dat zij een vierde kindje krijgen. Dat zegt Sofia in een interview met Vogue Scandinavia, ter ere van haar 40e verjaardag die zij vrijdag viert.

“We vonden drie kinderen een mooi aantal en waren daar best tevreden mee”, aldus Sofia, die al drie zoons heeft met Carl Philip. “Gelukkig is nu een bonuskindje onderweg.”

In september deelden Carl Philip en Sofia een vierde kindje te verwachten. De prinses is in februari uitgerekend.

Sofia laat zich in gesprek met Vogue Scandinavia ook uit over haar leven als prinses. “Ik had veel dromen als kind, maar prinses worden zat daar niet bij”, zegt ze onder meer. Door haar huwelijk met Carl Philip in 2015 is Sofia echter wel prinses geworden.