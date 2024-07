Vorsten Lezersdag 2024 in Slot Zeist

Op woensdag 9 oktober vindt de Vorsten Lezersdag van 2024 plaats! Dit jaar is de locatie het prachtige Slot Zeist in het hart van Zeist.

Op de Utrechtse Heuvelrug, aan het einde van een statige oprijlaan, staat Slot Zeist, omringd door prachtige Engelse tuinen. Niet voor niets kozen de makers van de Videoland-serie Máxima het slot als ‘Paleis Huis ten Bosch’. Slot Zeist was ooit het lustoord van Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk en kleinzoon van prins Maurits, maar op 9 oktober 2024 is het slot het sprookjesachtige decor voor onze lezersdag, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Op woensdag 9 oktober bent u vanaf 11.30 uur welkom op Slot Zeist voor een ontvangst met koffie/thee en een koekje. Aansluitend wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een lezing of krijgt u een rondleiding door de stijlkamers van Slot Zeist. Om 13 uur wordt u verwacht in de Spiegelzaal of Willemszaal voor een uitgebreide High Tea, met een soepje, diverse belegde sandwiches, scones, quiche en verschillende zoete lekkernijen. Vanaf 14.30 uur volgt een lezing of een rondleiding. Rond 15.30 uur is de dag ten einde. De sprekers worden later deze zomer bekend gemaakt.

Kaarten à €49,50 kunt u hier bestellen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reageer snel: vol = vol.

Slot Zeist is centraal gelegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Parkeren is gratis.