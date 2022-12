Vorsten spreken jaarlijkse kerstboodschap uit

De Spaanse koning Felipe, de Belgische koning Filip en groothertog Henri van Luxemburg spreken op de dag voor kerst hun traditionele kerstboodschap uit. Daarin blikken ze terug op het afgelopen jaar, maar ook vooruit op het nieuwe jaar.

De toespraak van koning Filip is als eerste te horen, om 13.00 uur. Koning Felipe en groothertog Henri spreken hun boodschap op kerstavond uit.

In de speech van de Belgische koning vorig jaar stonden de overstromingen van juli 2021 centraal. De Spaanse koning benadrukte dat hij het belangrijk vond om “integer” te blijven en een voorbeeld te zijn. Henri besteedde veel aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis.

Vooraf wordt niet bekendgemaakt waar de vorsten over spreken. Internationale media verwachten dat de oorlog in Oekraïne een belangrijke rol gaat spelen in veel kersttoespraken.