Vrouw spreekt verkrachting door Marius Borg Høiby tegen

Een van de vrouwen die volgens het Noorse Openbaar Ministerie is verkracht door Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, ziet dat zelf anders. Zij vindt namelijk niet dat ze door de 27-jarige Høiby is verkracht. Dat zegt haar advocaat Gunhild Vehusheia tegen het Noorse dagblad VG.

“De politie definieert dit als een verkrachting zonder geslachtsgemeenschap. Zelf ervaart ze niet dat ze door Marius Borg Høiby is verkracht,” zegt Vehusheia. Ook vindt de vrouw het niet nodig dat Høiby een contactverbod met haar kreeg opgelegd. De advocaat van de vrouw heeft het OM in Noorwegen gevraagd dat contactverbod te heroverwegen. “Ze is niet bang dat Marius Borg Høiby contact met haar zal opnemen of haar zal lastigvallen.”

De advocaat van de vrouw deelt dat het Noorse OM een nieuw verhoor met haar cliënte af wil nemen. Over de band van de vrouw met Høiby zegt de advocaat: “Ze zijn vrienden.” De politie deed aangifte nadat videomateriaal was aangetroffen van het incident. Volgens de politie was op die beelden te zien dat er “iets strafbaars” is gebeurd.

Høiby werd eind november in voorlopige hechtenis genomen nadat er een tweede aanklacht van verkrachting tegen hem was gedaan. Na een week kwam hij weer vrij. Høiby is niet alleen beschuldigd van seksueel misbruik, maar eerder ook van het fysiek en psychisch mishandelen van drie vrouwen. Høiby is de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon. Hij is een zoon uit een eerdere relatie van Mette-Marit. Høiby heeft geen koninklijke titel.