Warme woorden van Trump voor Britse koninklijke familie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw zijn bewondering uitgesproken voor de Britse koninklijke familie. Dat deed hij volgens Britse media in een telefoongesprek met de Britse premier Keir Starmer.

Trump sprak met Starmer over de “nauwe en warme betrekkingen” tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waarbij ook het koningshuis aan bod kwam. Volgens het kantoor van Starmer vertelde de president “met respect en affectie” over de familie.

Trump en Starmer hebben afgesproken dat ze elkaar binnenkort ontmoeten. Eerder werd door Britse media al gespeculeerd over een mogelijk staatsbezoek aan Groot-Brittannië.

Tijdens zijn eerste presidentschap bracht Trump ook een staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Koningin Elizabeth ontving hem in juni 2019. Daarna was hij meermaals lovend over de koninklijke familie. Hij noemde Elizabeth onder meer “een geweldige vrouw” die “nooit fouten maakt”.