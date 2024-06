Wielergrootheid Cavendish geridderd in aanloop naar Tour

De Britse wielerveteraan Mark Cavendish is geridderd ter ere van de verjaardag van de Britse koning Charles. “Ik voel me echt vereerd dat ik de eer krijg van Zijne Majesteit de Koning”, zei de renner van Astana.

“Het is altijd een groot voorrecht geweest om mijn land te mogen vertegenwoordigen. Om het wielrennen, de sport en het transportmiddel waar ik mijn leven aan heb gegeven, te zien groeien in Groot-Brittannië tijdens mijn carrière, heeft me onbeschrijflijk veel vreugde en trots gegeven.”

De 39-jarige Cavendish, afkomstig van het eiland Man, deelt het record van 34 Tour de France-etappezeges met de legendarische Belg Eddy Merckx en heeft zijn geplande pensionering met een jaar uitgesteld om te proberen het record alleen achter zijn naam te krijgen.