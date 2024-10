Willem-Alexander bij symposium over palliatieve zorg

Koning Willem-Alexander is dinsdag 19 november aanwezig bij het symposium ’40 jaar Er Zijn’ van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland. De bijeenkomst vindt plaats in theater Flint in Amersfoort en is opgezet voor leden, stakeholders en professionals in zorg en welzijn.

VPTZ is de landelijke koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. Ongeveer 13.000 vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning aan huis, in hospices en in zorginstellingen aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers.

Willem-Alexander is aanwezig bij de start van het symposium, waarin wordt teruggeblikt op veertig jaar VPTZ. Vrijwilligers vertellen over hun werkzaamheden en het belang daarvan. De koning gaat ook in gesprek met vrijwilligers en bestuursleden van VPTZ.

Ook wordt die dag de Elisabeth Kübler-Ross Prijs uitgereikt aan Andries Baart, voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de (palliatieve) zorg in Nederland. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt.