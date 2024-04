Willem-Alexander kijkt uit naar Koningsdag: gaan mooie dag hebben

Koning Willem-Alexander kijkt met een goed gevoel uit naar Koningsdag, zijn verjaardag, in het Drentse Emmen. Dat zegt hij in gesprek met RTL Boulevard. “Ik kijk zeker uit naar morgen. Ik denk dat we een heel mooie dag in Emmen gaan hebben”, aldus de koning.

Willem-Alexander hoopt dat “iedereen een heel mooie, gezellige dag kan hebben”. “Waar dan ook, waar ze het vieren. Ik denk dat het prachtig is om morgen Koningsdag te vieren.”

De koning viert zaterdag zijn 57e verjaardag. Dat viert hij samen met zijn familie in Emmen. De koninklijke familie loopt langs meerdere pleinen waar onder meer wordt gedanst en spellen worden gespeeld.