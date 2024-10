Willem-Alexander krijgt cadeautje van Filip

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een aandenken gekregen van zijn Belgische collega koning Filip. De twee koningen waren samen in Terneuzen voor de opening van de Nieuwe Sluis. Zij verrichtten de opening door samen op een grote rode knop te drukken.

Tegen het einde van het bezoek gaf Filip een rood doosje aan Willem-Alexander, is te zien op beelden van royaltyverslaggever Wim Dehandschutter. Daarin zat een foto van koningin Juliana en de Belgische koning Boudewijn. Zij openden in 1968 de Oost- en Westsluis in Terneuzen. “Wat ontzettend leuk. Heel dierbaar”, reageerde Willem-Alexander, die de foto daarna aan de aanwezige pers toonde.

Na het moment stapte de Belgische vorst als eerste in de auto om te vertrekken. Nadat de auto was weggereden keek Willem-Alexander nog even terug op het bezoek in Terneuzen. “Het is sowieso altijd leuk om samen met vrienden op pad te zijn”, aldus de koning.