Willem-Alexander praat over zorg en leefbaarheid in Woerden

Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag in Woerden. De koning komt naar de stad om te praten over onder meer wonen en leefbaarheid.

De koning werd bij aankomst welkom geheten door burgemeester Victor Molkenboer bij het St. Antonius Ziekenhuis, waar het bezoek begon. In het ziekenhuis praatte de koning met inwoners en een arts over veranderingen in de zorg en het gemis van zorg in de buurt. De koning hoorde tijdens het gesprek hoe inwoners voor veel operaties en spoedeisende hulp verder moeten reizen. Dat levert vaak problemen op voor mensen die bijvoorbeeld geen eigen vervoer hebben.

Later op de dag spreekt hij ook met inwoners van nieuwbouwproject De Houttuin over het wonen in een wijk in verandering. Vervolgens gaat Willem-Alexander in het Woerdense buitengebied in gesprek met agrariërs over actuele kwesties op het platteland.

Eerder dit jaar kreeg Woerden ook al koninklijk bezoek. In februari ging koningin Máxima in Woerden naar een bijeenkomst van Scouting Nederland.