Willem-Alexander spreidde locaties van bezoeken meer dan in 2023

Koning Willem-Alexander deed zijn werkbezoeken dit jaar aanzienlijk meer verspreid over het land dan in 2023. Hij bezocht alle twaalf provincies minstens twee keer. Vorig jaar sloeg hij Flevoland nog over, en ging hij slechts één keer naar Limburg.

Het ANP verzamelde alle werkbezoeken die de koning dit jaar ergens in Nederland deed: 65 in totaal. Deze werkbezoeken worden gepubliceerd op de website van het Koninklijk Huis. Evenementen die jaarlijks op dezelfde plek zijn, zoals Prinsjesdag of terugkerende bijeenkomsten op de paleizen, zijn niet meegenomen in deze telling.

De koning ging het vaakst naar plekken in Noord-Holland (14 keer), Zuid-Holland (13) en Gelderland (7). Vier keer bezocht hij Zeeland: dat is relatief vaak als je het afzet tegen het aantal inwoners van die provincie. Hij opende een sluis in Terneuzen, bezocht de ringrijdersvereniging in Nieuw- en Sint-Joosland, reikte een prijs uit in Middelburg en deed een streekbezoek aan Walcheren. Ook Drenthe verwelkomde Willem-Alexander naar verhouding vaak. De koning en zijn gevolg vierden onder meer Koningsdag in Emmen, en hij ging naar het havenbedrijf Port of Zwolle in Meppel.

Thuisprovincie

Vorig jaar bezocht Willem-Alexander 25 keer een plek in zijn thuisprovincie Zuid-Holland. Dit jaar deed hij dit 13 keer, onder meer bij de rampplek aan de Tarwekamp in Den Haag en de viering van 450 jaar Leidens Ontzet. Noord-Holland werd juist veel vaker bezocht dan vorig jaar: 14 keer, tegenover 8 keer in 2023. Elf van die bezoeken waren in Amsterdam. Onder meer de herdenking van de MH17-ramp in Vijfhuizen, de aftrap van de jaarlijkse Koningsspelen in Hoofddorp en de opening van het H’ART Museum in Amsterdam stonden in Noord-Holland op de planning.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat desgevraagd weten dat bezoeken van het koningspaar op verschillende manieren tot stand komen. Zo wordt het paar soms ergens uitgenodigd, zijn er vaste activiteiten (zoals Koningsdag, streekbezoeken en de Appeltjes van Oranje) en initieert het Koninklijk Huis zelf bezoeken. “Bij de aanname van uitnodigingen en planning van de bezoeken spelen diverse factoren een rol: naast de agenda van de leden van het Koninklijk Huis zelf, uiteraard ook de agenda van de ontvangende organisaties en spreiding door de jaren heen. Zo kan het voorkomen dat een regio of provincie het ene jaar vaker bezocht wordt dan het andere.”