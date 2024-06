William deelt gezondheidsupdate over zieke Catherine

Prins William heeft woensdag tijdens de herdenking van D-day in Portsmouth een kleine update gegeven over de gezondheid van zijn vrouw, prinses Catherine. Een van de aanwezige veteranen vroeg de prins of zijn echtgenote al “iets beter” werd, en de Britse troonopvolger bevestigde dat.

“Ja, en ze had er vandaag graag bij willen zijn”, antwoordde William volgens Britse media. De prins van Wales voegde eraan toe dat de grootmoeder van Catherine in Bletchley diende in de Tweede Wereldoorlog. Ze was daar actief als codebreker. “Dus ze zou veel gemeen hebben gehad met enkele van de andere dames hier die in Bletchley hebben gediend.”

De prinses van Wales onthulde in maart dat ze kanker heeft en dat ze daarvoor wordt behandeld. Ze was toen al een tijdje niet meer aan het werk omdat ze herstellende was van een buikoperatie in januari.