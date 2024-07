William en Catherine betuigen medeleven na steekpartij Southport

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben hun steun geuit aan de familie en vrienden van de slachtoffers van de dodelijke steekpartij in het Engelse Southport. Bij het steekincident kwamen twee kinderen om en raakten negen andere kinderen gewond.

“Als ouders kunnen we ons niet voorstellen wat de families, vrienden en geliefden van de doden en gewonden in Southport doormaken”, schrijven William en Catherine in een bericht op sociale media. De prins en prinses van Wales sturen hun “liefde, gedachten en gebeden” naar alle mensen die betrokken zijn en spreken hun dank uit voor de hulpverleners.

Koning Charles liet ook van zich horen na het incident. In een bericht op sociale media schreef hij “diep geschokt” te zijn door het steekincident in Southport.

Het incident vond maandag plaats bij een dansles voor kinderen. Van de negen gewonde kinderen verkeren er zes in kritieke toestand. Ook twee volwassenen raakten zwaargewond. De politie heeft een 17-jarige jongen uit de nabijgelegen plaats Banks gearresteerd. Hij zit vast op verdenking van moord en poging tot moord. Een motief is nog onbekend, maar de politie ziet de steekpartij niet als terreurdaad.