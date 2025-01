William geeft een rondje voor fans van favoriete voetbalclub

Prins William heeft fans van voetbalclub Aston Villa woensdagavond een rondje gegeven in een pub in Birmingham. De zoon van koning Charles kwam net van een conferentie van de beroepsorganisatie voor paramedici, waarvan hij beschermheer was geworden.

Het bezoek van William was vooraf geregeld door de club uit Birmingham nadat de prins had gevraagd om in contact te komen met een paar van de grootste fans, zegt een paleiswoordvoerder tegen het Amerikaanse Us Weekly. De aanwezige fans kregen bij het bezoek een rondje van de 42-jarige William.

De 18-jarige student Daniel Jones vond William een “aardige gast” en “echt nuchter”, zei hij tegen de BBC. “Als hij geen andere afspraken had, zou hij graag bij de wedstrijd zijn geweest.” Ook de 64-jarige ondernemer John McEvoy vond William “heel aardig” en een “oprecht” persoon. “Hij zei dat hij de wedstrijd op tv zou kijken.”

Aston Villa, de nummer 7 in de Engelse Premier League, won op bezoek bij de nummer 16 Everton in Liverpool met 1-0.