Prins William hoopt dat mensen anders gaan kijken naar daklozen. Dat zei de prins donderdag tijdens een evenement van de organisatie Homewards, die zich inzet om dakloosheid tegen te gaan.

“Dakloosheid is een complex maatschappelijk probleem dat het leven van veel te veel mensen in onze samenleving raakt. Maar ik geloof echt dat er een einde aan kan worden gemaakt”, sprak William, één van de oprichters van de organisatie.

William vertelde dat hij Homewards heeft opgericht in de hoop de blik van anderen op daklozen een beetje te kunnen veranderen. “Om een beweging op gang te brengen die voorkomt dat mensen ooit dakloos worden. Ik weet dat dit een enorme inspanning zal vergen. En ik weet dat het tijd zal kosten om te laten zien dat dakloosheid een vermijdbaar onderdeel van onze samenleving is.”

De prins is dankbaar voor het feit dat de organisatie zich zo inzet. “Tegenwoordig raakt dakloosheid veel meer dan de mannen en vrouwen die we helaas op straat zien. We moeten meer begrip kweken voor de verschillende vormen van dakloosheid, percepties veranderen en het optimisme aanwakkeren dat er een einde aan kan komen.”