William trots op Engelse voetballers na verloren EK-finale

Prins William is ondanks de verloren EK-finale trots op de voetballers van Engeland. Dat schreef de Britse prins na afloop van het duel (2-1 voor Spanje) op social media.

“Deze keer mocht het gewoon niet zo zijn. We zijn toch nog steeds zo trots op jullie. Voorwaarts”, aldus William.

De Britse prins reikte na afloop op het veld met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin de zilveren medailles uit aan de Engelse voetballers. De Spaanse koning Felipe reikte nadien de gouden medailles uit aan zijn landgenoten. Ook gaf hij de bokaal aan aanvoerder Álvaro Morata.

Net als bij het vorige EK moest Engeland in de finale zijn meerdere erkennen in de tegenstander. In 2021 was Italië na strafschoppen de sterkste.