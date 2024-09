William waarschuwt militairen voor ‘onzekere tijd’

Prins William heeft donderdag een bezoek gebracht aan de luchtvaartacademie in Cranwell. De zoon van koning Charles was daar voor de Sovereign’s Parade, een traditionele ceremonie voor afgestudeerde militairen. William ging in plaats van zijn vader Charles naar het evenement.

De prins gaf tijdens de ceremonie een korte toespraak. “Het is een grote eer om vandaag bij u te zijn namens mijn vader, om deze belangrijke mijlpaal in uw leven en carrière te vieren”, zei William onder meer. Hij stelde ook dat we leven in een tijd van verandering en onzekerheid. “Jullie zijn degenen die ervoor zullen zorgen dat we in staat zijn om ons aan te passen en toekomstige bedreigingen het hoofd te bieden”, zei William tegen de aanwezigen.

Het viel verschillende Britse media ook op dat William nog altijd een baardje heeft. De prins toonde zijn nieuwe look eerder deze zomer voor het eerst en inmiddels lijkt het een blijvertje te zijn geworden. Royaltyfans online hebben positief gereageerd op Williams baardje.