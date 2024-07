William wenst Engelse voetballers succes met kampioenswedstrijd

Prins William heeft het Engelse elftal alvast succes gewenst voor de EK-finale tegen Spanje zondagavond. Dat deed de 42-jarige voorzitter van de Britse voetbalbond FA zaterdagmiddag in een bericht op Instagram.

“We zijn zo trots op jullie allemaal England, nog een laatste zetje om de klus te klaren!”, schrijft William. “Ga eropuit en laat de wereld zien waar jullie van gemaakt zijn. Wij geloven erin! W.”

Vrijdag werd bekend dat de Britse prins zondag ook persoonlijk aanwezig is bij de EK-finale in Duitsland. Een woordvoerder van de Duitse regering bevestigde dat tegenover persbureau Reuters. William bezocht dit EK al meer wedstrijden van de Engelsen. Zo was hij ook bij de duels tegen Denemarken en tegen Zwitserland.