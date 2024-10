Zoon Camilla: koningin gebruikt ouderwetse Nokia

De Britse koningin Camilla heeft geen smartphone. Haar zoon Tom Parker Bowles zegt tegen het magazine Woman & Home dat ze enkel een ouderwetse Nokia heeft om mee te bellen.

Bowles werd gevraagd of zijn familie WhatsApp gebruikt om berichtjes naar elkaar te sturen. “Dat doen we – mijn kinderen, mijn zus en neven – maar mijn moeder gebruikt nog steeds een ouderwetse Nokia-telefoon, dus zij kan dat niet. Ik denk dat het voor de veiligheid is”, verklaart hij.

Echt veel telefonisch contact heeft Bowles ook niet met zijn moeder. Dat komt omdat ze altijd druk is, gaat hij verder. “Ze heeft altijd heel hard gewerkt. Het is nog steeds zo dat ik mijn moeder bel en ze neemt niet op, dat ik op televisie moet zien waar ze is.”

Volgens The Telegraph is weinig bekend over het telefoongebruik van de Britse koninklijke familie. Koningin Elizabeth zou een BlackBerry hebben gehad en naar verluidt heeft koning Charles helemaal geen telefoon.