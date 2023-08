Terreurdreiging heeft geen invloed op festiviteiten Carl Gustaf

Alle festiviteiten rondom het vijftigjarig regeringsjubileum van de Zweedse koning Carl Gustaf vinden volgende maand zoals gepland plaats. Het vorige week verhoogde niveau van terreurdreiging zal geen verschil maken, zegt een woordvoerder van het hof tegen de Zweedse krant Expressen.

De Zweedse veiligheidsdienst verhoogde de dreiging voor terreur naar het een-na-hoogste niveau. Aanleiding zijn de koranverbrandingen in het land en de woede die daarover is ontstaan in islamitische landen. Het dreigingsniveau was in Zweden voor het laatst zo hoog in 2016.

Volgens het hof lag er al een uitgebreid veiligheidsplan voor de festiviteiten. Er staat onder meer een rondrit met de koning en koningin door Stockholm op de planning.

De 77-jarige Carl Gustaf is de langst regerende monarch ooit in Zweden. Hij besteeg de troon op 15 september 1973 op de dag dat zijn grootvader koning Gustaf Adolf overleed. Eigenlijk had Carl Gustafs vader koning moeten worden maar hij overleed in 1947 bij een vliegtuigongeluk.