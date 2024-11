Zweeds kroonprinselijk gezin juicht basketballers naar winst

Het Zweedse nationale basketbalteam heeft vrijdag koninklijke aanmoedigingen gekregen. Het kroonprinselijk gezin zat namelijk op de tribune bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Zweden en Duitsland.

Kroonprinses Victoria, prins Daniel en hun twee kinderen prinses Estelle en prins Oscar zaten op de eerste rij, is te zien op een foto die het hof op sociale media heeft gedeeld. Het gezin had een spannende wedstrijd uitgekozen want de basketballers wonnen met slechts één punt verschil van Duitsland: 73-72.

“Gefeliciteerd met de overwinning”, schrijft het paleis bij de foto. Daniel is beschermheer van de Zweedse basketbalbond.