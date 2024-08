Zweedse koningin onderbreekt olympisch bezoek om familieredenen

De Zweedse koningin Silvia heeft eerder dan gepland Parijs verlaten. Om familieomstandigheden is ze naar België gegaan, waar haar oudere broer woont. Dat bevestigt het hof aan Zweedse media.

De 95-jarige Ralf Sommerlath is de enige nog levende broer van de koningin (80). Het paleis wil niet ingaan op vragen over de reden van het bezoek.

Koning Carl Gustaf is nog wel in Parijs om de Olympische Spelen bij te wonen. Het koningspaar bezocht afgelopen week meerdere wedstrijden en had ontmoetingen met medaillewinnaars Sarah Sjöström en Armand Duplantis. Carl Gustaf blijft nog tot zondag, de slotdag van de Spelen.