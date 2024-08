Zweedse kroonprinses deelt vakantiefoto’s

Kroonprinses Victoria van Zweden heeft vrijdag een reeks vakantiefoto’s op Instagram gedeeld. Op de beelden is te zien dat ze veel tijd heeft doorgebracht met haar man prins Daniel en kinderen prinses Estelle (12) en prins Oscar (8).

“De zomer is kort, maar er is nog tijd om te genieten van zonnige augustusdagen in Zweden”, schrijft de Zweedse troonopvolger bij de foto’s. Een deel van de beelden is rondom de woning van het kroonprinselijk paar gemaakt.

Ook zitten er familiekiekjes met het hele gezin tussen en is te zien dat Victoria blauwe bessen plukt.