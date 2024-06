Zweedse royals vieren Nationale feestdag van Zweden

Het Zweedse koningshuis viert donderdag de Nationale feestdag van Zweden, in Zweden zelf Sveriges nationaldag genoemd. Het Zweedse hof deelt donderdagochtend een foto van prinses Estelle en prins Oscar. Daarbij wenst het hof alle Zweden een “fijne nationaldag”.

De Zweedse koninklijke familie viert de nationale feestdag dit jaar in de plaatsen Pajala, Nykvarn en Stockholm. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia beginnen de dag met een bezoek aan Pajala, waar zij het bedrijf Kero Leather bezoeken. Daar krijgt het koningspaar informatie over het bedrijf en het ondernemerschap. Ook worden in Pajala toespraken, liederen, muziek en dans opgevoerd. Carl Gustaf deelt spandoeken uit en houdt “feestelijke toespraken”, schrijft het hof op haar website. Het bezoek aan Pajala in het hoge noorden van het land eindigt met een lunch.

Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel beginnen de feestelijkheden donderdag in Nykvarn, even ten westen van Stockholm. Ook daar worden zang, muziek en toespraken opgevoerd. Victoria houdt een ceremoniële toespraak.

Aan het einde van de dag woont de familie een ceremonieel programma bij op Skansen, het openluchtmuseum op het eiland Djurgården in de Zweedse hoofdstad Stockholm.