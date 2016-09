Regen gooit roet in eten William en Kate

BELLA BELLA – De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben hun plannen voor maandag moeten omgooien. De hertog en hertogin van Cambridge gaan in het kader van hun bezoek aan Canada naar het Great Bear Rainforest, maar vanwege stormachtig weer zijn de plannen gewijzigd.

William en Kate zouden het grootste gematigde regenwoud vanuit de lucht bekijken, maar dat gaat niet door. Ook een vaartocht door de haven van het indiaanse dorp Bella Bella is van het programma geschrapt. De hertog en hertogin arriveerden net na het middaguur (lokale tijd) in Bella Bella, waar de regen met bakken uit lucht kwam.

De derde dag van het bezoek aan Canada zou een van de mooiste worden, kondigde Kensington Palace eerder deze maand aan. Het plan was dat William en Kate per watervliegtuigje een vlucht over het regenwoud zouden maken. Vervolgens zouden ze in Bella Bella op traditionele wijze welkom geheten worden door de Heilstuk-indianen. Dat welkom gaat wel door, maar is verplaatst.

