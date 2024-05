Harry en Meghan begonnen aan driedaags bezoek aan Nigeria

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn vrijdag aangekomen in Nigeria. De hertog en hertogin van Sussex zijn voor een driedaags bezoek in het West-Afrikaanse land.

Het koppel arriveerde vrijdagochtend in de hoofdstad Abuja. Het bezoek begon met een rondleiding door Lightway Academy, een school in de Nigeriaanse hoofdstad. Harry en Meghan werden verwelkomd door traditionele dansers en ontmoetten een aantal schoolkinderen.

Vrijdag staat onder meer een ontmoeting met de Nigeriaanse chef van de defensiestaf, generaal Christopher Gwabin Musa, op het programma. Musa heeft het stel uitgenodigd voor het bezoek aan Nigeria. Harry ontmoet later in de middag gewonde militairen in een militair ziekenhuis.

Invictus Games

Tijdens de reis staan ook een aantal evenementen op het programma die gerelateerd zijn aan de Invictus Games van prins Harry. Zo is het koppel aanwezig bij een trainingssessie voor het goede doel Nigeria: Unconquered, dat samenwerkt met de Invictus Games. De Invictus Games zijn een sportevenement voor militairen die tijdens hun dienst gewond zijn geraakt. Harry was eerder deze week nog aanwezig bij een kerkdienst ter ere van het 10-jarig bestaan van het evenement.

Volgens Sky News is het de eerste reis naar Afrika van Harry en Meghan sinds 2019. Toen waren zij nog werkende leden van het Britse koningshuis. Destijds gingen zij naar Zuid-Afrika, Botswana, Angola en Malawi.