Ingrid Alexandra in uniform bij viering nationale feestdag

De Noorse koninklijke familie heeft vrijdag op de nationale feestdag het publiek begroet vanaf het balkon van het koninklijk paleis in Oslo. Koning Harald, koningin Sonja en het gezin van kroonprins Haakon zwaaiden aan het einde van de ochtend naar een langskomende kinderoptocht.

Het gezin van de kroonprins begroette eerder op de ochtend al een kinderoptocht bij hun residentie Skaugum. Toen hadden zij nog traditionele kledij aan. Voor de begroeting op het paleisbalkon hadden de drie een andere outfit aangetrokken. Zo draagt kroonprins Haakon een kostuum met een hoge hoed en heeft prinses Ingrid Alexandra een militair uniform aan.

Prins Sverre Magnus, de zoon van Haakon en kroonprinses Mette-Marit, was er niet bij. Hij is dit jaar afgestudeerd en viert de nationale feestdag met zijn klas. De dochter van Haakon en Mette-Marit was er vorig jaar om dezelfde reden niet bij.

Op 17 mei staat Noorwegen traditiegetrouw stil bij de invoering van de grondwet in 1814. De dag wordt uitgebreid gevierd met onder meer kinderoptochten door het hele land.