Beatrix in juni aanwezig bij opening Holland Festival

Prinses Beatrix is volgende maand aanwezig bij de openingsvoorstelling van het Holland Festival in de Gashouder in Amsterdam. Het festival wordt op donderdagavond 6 juni geopend.

Tijdens de openingsvoorstelling voert het Radio Filharmonisch Orkest twee composities uit, begeleid door filmbeelden. De ene compositie is Music in Common Time van de Amerikaanse componiste Caroline Shaw, de andere is Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky.

Het internationale podiumkunstenfestival vindt ieder jaar plaats in Amsterdam. De 77e editie van het Holland Festival wordt van 6 tot en met 29 juni gehouden.