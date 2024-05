Koningsspelen volgend jaar niet op vrijdag

De dertiende editie van de Koningsspelen is volgend jaar op 17 april. Het sportevenement wordt voor het eerst op een donderdag gehouden. “Traditiegetrouw worden de Koningsspelen op de laatste vrijdag voor Koningsdag georganiseerd. In 2025 is dit niet mogelijk in verband met de meivakantie en Goede Vrijdag”, meldt de organisatie op sociale media.

De Koningsspelen werden in 2013 voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het doel van het evenement is om kinderen in het primair onderwijs en hun ouders te laten zien dat goed ontbijten en actief bewegen belangrijk zijn.

De koning en koningin Máxima openden de afgelopen editie op een basisschool in Hoofddorp. Voor de twaalfde editie van de Koningsspelen hadden zich 6300 scholen met ongeveer 1,3 miljoen kinderen aangemeld. Ook scholen in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland deden mee.