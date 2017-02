Koning Salman van Saudi-Arabië heeft maandag op zijn tweede dag van zijn staatsbezoek aan Maleisië de loftrompet gestoken over de relatie tussen beide landen. Salman omschreef de band tussen Saudi-Arabië en Maleisië als beter dan ooit. Dit zei de Maleisische premier Najib Razak.

De Maleisische premier had maandag een gesprek onder vier ogen met Salman in zijn residentie Seri Perdana in Putrajaya. De Saudische koning, die als titel heeft ‘beheerder van de twee heilige moskeeën’, liet zich volgens Razak uit in de overtreffende trap om de relatie tussen beide landen te beschrijven.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit historische bezoek van koning Salman onze relatie nu en in de toekomst zal verstevigen”, aldus Razak tijdens een persconferentie, schrijft Malay Mail. Salman en Razak spraken onder meer over het bestrijden van terrorisme en IS en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Koning Salman is voor het eerst op staatsbezoek in Maleisië. Zondag arriveerde de 81-jarige vorst in Kuala Lumpur. De vorst is lang van huis, want hij blijft een maand in Azië. Hij gaat ook naar Indonesië, Brunei, Japan en China en knoopt er nog een vakantie op de Malediven aan vast.