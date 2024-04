Koning gaat niet naar serie over Máxima kijken

Koning Willem-Alexander is niet van plan om de serie over zijn vrouw te gaan kijken. Dat laat hij woensdag weten aan Shownieuws. Hij wil zich niet aan onjuistheden storen. “Ik heb gehoord dat het een mooie serie is die goed in elkaar zit, maar ik ga me dan ergeren aan de dingen die niet juist zijn”, zei de koning.

De serie, genaamd Máxima, is sinds zaterdag te zien op Videoland. Máxima gaat over het leven van de koningin, tot aan haar verloving met Willem-Alexander. In de serie zit ook een intieme scène met de twee. De serie brak dit weekend meerdere records, volgens Videoland.

Koningin Máxima liet dinsdag weten dat ze “nog geen tijd” heeft gehad om de dramaserie te kijken.