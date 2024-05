Aquarel jonge Beatrix brengt 8500 euro op

Een aquarel die, vermoedelijk in 1950, is gemaakt door prinses Beatrix heeft bij een veiling in het Friese Wommels dinsdag 8500 euro opgebracht. Dat is te zien op de website van het verantwoordelijke veilinghuis Ald Fryslân. Op het werkje van 50,5 bij 63 centimeter, gesigneerd door ‘Trix’, staan meisjes of jonge vrouwen in kleurige jurken.

Het werd al eens eerder geveild, in 2006 door Sotheby’s in Amsterdam. Toen bracht het een kleine 12.000 euro op. De koper was een Friese particulier, van wie nu een verzameling van meer dan tweehonderd werken onder de hamer ging, waaronder de Beatrix.

In 2016 ging via veilinghuis Catawiki ook een aquarel van Beatrix van de hand. Dat was ‘Paarden in de wei’, gemaakt toen ze 14 jaar was. Deze aquarel werd voor bijna 5000 euro afgehamerd.

De inmiddels 86-jarige prinses geldt ook als een niet onverdienstelijk beeldhouwster.