Máxima geeft tip voor leren Nederlandse taal: laat je corrigeren

Koningin Máxima had woensdag tijdens een bezoek aan Stichting Taal aan Zee in Den Haag een nuttig advies voor mensen die Nederlands willen leren. De koningin gaf de tip aan aanwezige leerlingen dat zij vooral aan Nederlanders moeten vragen of deze hen kunnen corrigeren als ze een fout maken.

Op die manier leer je het goed, zo was de uitleg van de koningin. “Anders blijf je dezelfde fout maken”. De koningin gaf het advies op de vraag hoe zij zelf zo goed Nederlands heeft geleerd. Dat is verder een kwestie van hard werken, benadrukte Máxima. Verder zei de koningin onder meer dat het belangrijk is om te “durven praten” en de Nederlandse televisie te volgen.

Taal aan Zee biedt taalonderwijs aan anderstaligen, vluchtelingen en asielzoekers. De stichting bestaat dit jaar tien jaar.