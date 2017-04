Maleisië heeft maandag met heel veel pracht en praal de nieuwe koning, oftewel Yang di-Pertuan Agong, Muhammad V geïnstalleerd. In de ochtend was er een plechtigheid in de troonzaal van het koninklijk paleis in Kuala Lumpur en maandagavond was er een galabanket in hetzelfde ‘Istana Negara’.

Bij de installatie of kroning van de vijftiende koning van Maleisië was de kroonprins van Brunei, Billah aanwezig. Zijn vader sultan Hossanal Bolkiah schoof aan bij het staatsbanket, als eregast van de nieuwe vorst van de Maleisische federatie. De sultan van Brunei wordt beschouwd als een ‘Maleise sultan’ en wordt standaard uitgenodigd wanneer er in zijn buurland een nieuwe ‘Yang di-Pertuan Agong’ aantreedt.

Maleisië, dat dit jaar de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid viert, kent als enige land ter wereld een roulerend koningschap. In negen van de dertien deelstaten staat een vorst aan het hoofd. Die negen kiezen om de vijf jaar uit hun midden het nieuwe staatshoofd, een koning. Er is sinds 1957 een vast roulatiesysteem ontstaan, maar in theorie kunnen de heersers daarvan afwijken.

Eed

In oktober werd Muhammad V, de sultan van de deelstaat Kelantan, gekozen als de nieuwe koning. In december legde hij de eed af en maandag was de met veel traditionele riten gepaard gaande installatieplechtigheid in aanwezigheid van alle andere sultans en heersers, de premier en de gouverneurs van de deelstaten die geen vorst aan het hoofd hebben.

Voor de Maleisiërs was maandag een nationale feestdag en de posterijen hebben speciale postzegels uitgebracht ter gelegenheid van de kroning.