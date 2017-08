JOHOR BAHRU – Prinses Aminah, de dochter van sultan Ibrahim van Johor, nodigt bij haar huwelijk met Lissenaar Dennis Verbaas (nu Dennis Muhammad Abdullah geheten) ook mensen uit die een bijzondere rol hebben gespeeld in haar jeugd. Van stalknechten tot chauffeurs, zo maakte de Royal Press Office van Johor zaterdag bekend.

Voor het huwelijk op 14 augustus in de paleizen van het Maleisische sultanaat worden vanzelfsprekend de andere Maleisische vorstelijke families uitgenodigd, en verder politici, vooraanstaande zakenlieden en de bestuurlijke autoriteiten, maar daarnaast ook paleispersoneel dat een bijzondere plaats heeft in het hart van prinses Aminah. “Mensen die voor haar hebben gezorgd”, aldus de paleiswoordvoerder.

Het gaat daarbij om de stalknechten die haar hebben geleerd om paard te rijden, de chauffeurs die haar naar school hebben gereden, en soldaten en beveiligers van de Johor Military Force die prinses Aminah altijd hebben beschermd en bewaakt. “Dit zijn de mensen met wie ik ben opgegroeid. Ze zijn me zeer dierbaar en ik wil dat ze allemaal op mijn bruiloft zijn en delen in mijn geluk”, vertelde ze aan de Royal Press Office.

De prinses en haar broers brachten in hun jeugd veel tijd door in de koninklijke stallen. “Maar behalve het stalpersoneel nodig ik ook de andere staf uit die voor ons zorgde. Zij zijn allemaal deel van mijn jeugd en zij hebben mij waarden geleerd als dienstbaarheid, loyaliteit en vriendelijkheid”, zei ‘Tunku Tun’ Aminah, zoals haar titels in het Maleis luiden. Het lang dienende personeel krijgt ook een speciaal door de prinses ontworpen cadeau.