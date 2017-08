JOHOR BAHRU – Dennis Verbaas en zijn vader Martin zijn dinsdag in Johor Bahru aanwezig geweest bij de officiële vlagceremonie bij het Besar Istana paleis. Die plechtigheid markeerde het begin van de feestelijkheden voor het huwelijk volgende week maandag van Dennis met prinses Aminah, dochter van sultan Ibrahim van de Maleisische deelstaat Johor.

Voorafgaand aan het hijsen van de vlag, die tot na het huwelijk op 14 augustus voor het paleis zal blijven hangen, werden door de moefti van Johor, enkele gebeden gezegd, zo liet de Royal Press Office weten. Na het hijsen van de staatsvlag klonken zeven saluutschoten.

Dennis, sinds zijn bekering tot de islam Dennis Muhammad Abdullah, was gekleed in traditionele dracht. Zijn vader Martin, die bij de plechtigheid naast hem stond, was gekleed in pak.