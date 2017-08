Het olierijke sultanaat Brunei bereidt zich voor op de viering van het gouden regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah. Die volgde op 5 oktober 1967 zijn afgetreden vader op, sultan Omar AliSaifuddien III.

De regering heeft donderdag een speciale webpagina aangemaakt en ook op Facebook, Instagram en Twitter kan de berichtgeving rond de uitgebreide festiviteiten worden gevolgd (HMjubliemas). De dag van de troonsbestijging is door de sultan tot nationale feestdag verklaard, maar eind september begint het feest al.

Kroonprins Al Muhtadee Billah vindt dat het jubileum een goede gelegenheid is voor de bevolking om dankbaarheid te tonen voor de voortvarende en wijze regering van zijn vader. Hij wil dat de hele bevolking bij het feest wordt betrokken.

Sultan Hassanal Bolkiah (71), die de afgelopen dagen in Johor verbleef voor het huwelijk van prinses Aminah en Dennis Muhammed Abdullah (voorheen Verbaas), is na koningin Elizabeth de langst regerende monarch ter wereld. Koningin Beatrix bracht in 2013 haar voorlaatste staatsbezoek aan het sultanaat.