Het persbureau van het Maleisische sultanaat Johor Bahru heeft donderdag officiële videobeelden van de bruiloft van prinses Aminah op YouTube gezet. Eerder werden er al foto’s van de plechtigheid vrijgegeven.

Op de bruiloft was geen pers toegestaan, maar de ceremonie werd wel vastgelegd door het koninklijke persbureau. In beeld komt hoe Aminah op haar toekomstige man staat te wachten. In slow-motion gefilmd komt deze in zijn lange witte gewaad het rijkelijk versierde paleisvertrek binnen. Op de video is ook te zien hoe de Maleisische prinses haar ja-woord geeft aan de Nederlandse Dennis Verbaas.

De dochter van de sultan van Johor pinkt een traantje weg, wappert met haar handen en een zakdoekje en raakt met haar voorhoofd de handen van haar kersverse bruidegom aan. Verbaas plant teder een kus op het voorhoofd van de bruid.

Dennis en Aminah wisselden maandagmorgen hun trouwgeloften in een intieme ceremonie in het Istana Bukit Serene. ’s Avonds waren er plechtigheden met 1200 genodigden in het Grote Paleis. Daar werd het bruidspaar gezegend, maakte het zijn opwachting voor de gasten en vonden ook receptie en bruiloftsdiner plaats.