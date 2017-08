NASU – Ook voor de Japanse kroonprins Naruhito is de vakantie begonnen. De oudste zoon van keizer Akihito arriveerde maandagmiddag met zijn vrouw en dochter in Nasu, waar het gezin de komende dagen vertoeft in de keizerlijke vakantievilla.

Naruhito, zijn vrouw Masako en dochter Aiko reisden per trein af naar het oosten van Japan. Op het station van Nasushiobara werd het gezin welkom geheten door enkele tientallen Japanners. De kroonprins en zijn gezin zwaaiden naar de landgenoten die hen een fijne vakantie toewensten.

De 57-jarige Naruhito, die waarschijnlijk dit najaar te horen krijgt wanneer hij zijn vader keizer Akihito opvolgt, ging vervolgens door naar Nasu. Daar brengt de kroonprins de komende anderhalve week door met zijn gezin in het keizerlijke vakantieverblijf.