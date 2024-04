Wisselvallig weer tijdens Koningsspelen, wel droog bij startschot

Het weerbeeld is wisselvallig tijdens de Koningsspelen op vrijdag. In Hoofddorp, waar het koningspaar het startschot geeft voor het jaarlijkse sportevenement, is de kans op een droge ochtend groot. De dag begint wel koud met een graad of 8 om 09.00 uur. Daarna loopt de temperatuur enigszins op tot een graad of 11.

Voor de rest van het land loopt de weersverwachting uiteen. In het noorden blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Verder naar het zuiden kunnen de kinderen beter hun regenjas aantrekken. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe regen of motregen vallen. Er staat een zuiderwind en het wordt 10 tot 14 graden.

De Koningsspelen werden voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het doel van de sportdag is om kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat goed ontbijten en actief bewegen belangrijk zijn.