Oranjes op Koningsdag voor de vierde keer naar Drenthe

De Oranjes vieren Koningsdag zaterdag voor het eerst in meer dan twintig jaar weer in Drenthe. Zaterdag gaan koning Willem-Alexander en zijn gevolg naar Emmen. Het wordt de vierde keer dat de koninklijke familie op deze feestdag naar een plaats in die provincie afreist, heeft het ANP uitgezocht.

De laatste keer was in 2002: toen ging koningin Beatrix op 30 april naar Meppel en Hoogeveen. Beatrix koos op Koninginnedag vaak twee verschillende plaatsen, meestal in dezelfde provincie.

Koning Willem-Alexander vierde zijn verjaardag sinds zijn inhuldiging in 2013 meestal in één stad. Hij ging sindsdien naar acht van de twaalf provincies. Flevoland, Friesland, Gelderland en Zeeland heeft hij tot nu toe nog niet bezocht op 27 april.

Vaakst in Noord- en Zuid-Holland

De koninklijke familie vierde Koningsdag of Koninginnedag het vaakst in Noord- en Zuid-Holland. Beide provincies werden sinds 1980, toen Beatrix koningin werd, negen keer bezocht. Daarna volgt Noord-Brabant met zeven bezoeken. De afgelopen veertig jaar is de feestdag weliswaar in alle provincies gevierd, maar daarbinnen lijken sommige regio’s te zijn overgeslagen. Zo gingen Beatrix of Willem-Alexander op de feestdag nog nooit naar Twente. Ook in het noorden van Limburg en de regio Arnhem-Nijmegen zijn de festiviteiten nog niet georganiseerd.

In 2001 ging Koninginnedag niet door vanwege de mond- en klauwzeercrisis (MKZ). Bijna twintig jaar later zorgde corona ervoor dat Koningsdag in 2020 werd afgeblazen. In 2021 ging de koninklijke familie naar Eindhoven, maar daar was door de pandemie geen publiek bij.